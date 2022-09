SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira edição da revista SSIR Brasil (Stanford Social Innovation Review Brasil) será lançada na próxima quinta-feira (29), em São Paulo.

A SSIR é publicada pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society, da Universidade de Stanford. O objetivo, segundo a publicação, é aproximar a comunidade acadêmica e profissionais do terceiro setor, investimento social privado, movimentos sociais e o publico mais amplo interessado em inovacao social no Brasil.

A versão em língua portuguesa é uma parceria da Samambaia Filantropias e da Fundação José Luiz Egydio Setúbal com a RFM Editores. As duas instituições atuam também como mantenedoras institucionais do projeto, ao lado do Instituto Humanitas360 e do Movimento Bem Maior.

A revista irá trazer artigos traduzidos da edição americana e materiais produzidos no Brasil.

A cerimônia de lançamento começa às 17:15, com a recepção e distribuição da revista impressa, seguida por apresentação de Carolina Martinez, diretora-geral da versão brasileira da publicação, e Ana Ferrari, editora-chefe da revista.

Também está prevista mesa de debate com os mantenedores da SSIR Brasil: Guilherme Coelho (Samambaia Filantropias), José Luiz Egydio Setúbal (Fundação José Luiz Egydio Setúbal), Patrícia Villela Marino (Humanitas360) e Richard Sippli (Movimento Bem Maior).

Haverá ainda debate sobre empreendedorismo social na periferia no Brasil, com Edgard Barki, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV e conselheiro de organizações do terceiro setor e de negócios de impacto.

Ele falará sobre a pesquisa que deu origem a um dos artigos publicados na revista, com participação do DJ Bola, cofundador da Associação A Banca e da Anip (Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia).