RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Empresários que pretendem comparecer ao jantar de Lula com os grandes nomes do empresariado marcado pelo grupo Esfera Brasil nesta terça (27) planejam voltar a questionar o petista sobre o tema da autonomia do Banco Central.

Um dos nomes mais próximos de Bolsonaro no empresariado, Flávio Rocha, da Riachuelo, afirma que o assunto está na lista de perguntas que ele pretende levar a Lula caso vá ao encontro.

O empresariado tem insistido no assunto desde suas primeiras reuniões com a campanha petista. Em abril, em jantar com Gleisi Hoffmann, também organizado pelo grupo Esfera, a presidente do PT afirmou que Roberto Campos Netto será mantido no posto em um eventual governo Lula. O mandato de Campos Neto vai até 2024 e tem uma renovação possível.

À reportagem, Flavio Rocha também disse que quer questionar Lula sobre suas pretensões em relação às mudanças na reforma trabalhista.

Segundo outros participantes, o papel que Henrique Meirelles pode vir a ter no governo em caso de vitória do petista é outra questão que deve ser levantada no jantar, depois que o ex-presidente do BC nos anos Lula declarou seu apoio na semana passada.