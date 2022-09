SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Lula afirmou nesta terça (27), em jantar com empresários em São Paulo, que decidiu procurar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB ) para convidá-lo a se candidatar a vice-presidente em sua chapa como forma de "dar o exemplo" e mostrar que não guardava mágoas severas pelo fato de ter sido preso em 2018.

"Porque disseram que o Lula saiu da cadeia raivoso. Pergunta para o André como é sair da cadeia", afirmou o petista, referindo-se ao banqueiro André Esteves, do BTG, que participa do encontro.

Como Lula, Esteves, uma das figuras mais emblemáticas do setor financeiro do país, também foi detido na Operação Lava Jato, e 2015. Ele era acusado de integrar uma organização criminosa formada por parlamentares do MDB e foi detido sob a acusação de tentar atrapalhar as investigações.

O inquérito contra o banqueiro foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2018.

Logo no início do encontro, Lula pediu aos empresários um diálogo "sem hipocrisia" e disse querer ouvi-los sobre propostas para tirar o Brasil "do buraco".

O encontro foi realizado na casa de João Carlos Camargo, presidente do grupo Esfera Brasil, e reuniu os empresários Rubens Ometto, da Cosan, Fabio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, o banqueiro André Esteves, do BTG, Benjamin Steinbruch, da CSN, Abilio Diniz, do Carrefour, Flávio Rocha, da Riachuelo, Michael Klein, das Casas Bahia, Dan Ioschpe, do grupo Iochpe-Maxion, o advogado Nelson Wilians e Cândido Pinheiro, da Hapvida.

Alguns deles também participaram da conversa com Bolsonaro, mas Josué, Ometto e Abilio, por exemplo, não estavam no encontro com o presidente.

A reunião foi organizada pelo Esfera e pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, grupo que coordenou também encontros de Lula com empresários da construção civil e personalidades da área jurídica.

Logo no início, Lula disse aos empresários: "Eu preciso de vocês para acabar com a miséria no Brasil. Ela não é um problema só meu".

Afirmou ainda que a eleição ainda não está ganha e que foi à reunião justamente para conquistar o voto dos presentes.

Disse então que de nada adiantaria ir ao encontro e falar "meia dúzia de palavras", pedindo um diálogo franco ao grupo.

Lula chegou com Janja e está acompanhado também do candidato a vice, Geraldo Alckmin. Ele levou à reunião também a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffman (PR), o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, os deputados federais Alexandre Padilha e Emídio de Souza, e o economista Gabriel Gallípolo.