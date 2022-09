SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon anunciou nesta quarta-feira (28) o Kindle Scribe, versão do leitor de ebook em que os usuários poderão usar uma caneta para fazer anotações em livros.

O produto será lançado ainda neste ano nos Estados Unidos e vai custar US$ 339 (R$ 1.800). Não há previsão de lançamento no Brasil.

O Kindle Scribe tem uma tela de 10,2 polegadas e 300 ppi (pixel por polegada) que usa a mesma tecnologia dos antecessores, a eInk, ou papel eletrônico.

Segundo o site The Verge, a bateria do produto dura 12 semanas com 30 minutos de leitura por dia, e três semanas com 30 minutos de escrita por dia. Ou seja, a introdução da escrita eletrônica significa um menor desempenho energético, um dos maiores atrativos da linha.

O anúncio foi feito pela empresa durante o evento Amazon Devices Launch 2022. Outros destaques foram novas versões dos dispositivos Echo e um alarme inteligente.

O Halo Rise, além de funcionar como despertador, analisa o sono dos usuários através de sensores de movimento e de respiração. O produto ainda percebe a iluminação, umidade e temperatura do quarto para fornecer dados sobre noites mal dormidas.

Os novos dispositivos Echo Dot e Echo Show receberam melhorias nos sistemas de som. O Echo Show 15, testado pela Folha, vai receber a interface e os aplicativos do Fire TV, aproximando o smart display de um tablet.