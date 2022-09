Em um leilão com sete concorrentes, realizado na B3, em São Paulo, a empresa Engie Soluções venceu hoje (28) a concorrência da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública de Curitiba (PR). O projeto foi arrematado pelo valor de contraprestação mensal máxima de R$ 1,1 milhão, que representa um deságio de 71,32%. O valor de referência para as propostas foi R$ 3.835.465,28.

O leilão, que concede à iniciativa privada ativos da prefeitura de Curitiba, foi conduzido em parceria com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O diretor de Concessões e Privatizações do banco, Fábio Abrahão, apontou que este é o maior leilão de iluminação pública do ano e que o ativo se insere na carteira de Transformação da Vida das Cidades.

“Uma transformação grande que começa através de Curitiba. É um pensamento integrado de mobilidade urbana, de autoridade metropolitana, planejamento conjunto, então, transformar a vida das cidades é transformar o país, é atrair investimento e melhorar a qualidade de vida”, declarou.

“Vamos levar iluminação de qualidade, com segurança, com segurança no trânsito, com segurança viária, com segurança nas calçadas, com iluminação cênica nos nossos principais monumentos, nos maiores e mais bonitos cartões postais da cidade. Curitiba tem esse selo e a empresa vencedora Engie carregará o selo junto”, disse o secretário.

Tiago Oliveira, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Engie, destacou que a vitória no leilão será muito importante para a carteira de projetos da empresa. “Temos mais de um milhão de pontos de iluminação pública sob gestão ao redor do mundo. No Brasil, somente sob regime de PPP nós temos mais de 130 mil pontos, sendo 90 mil em Uberlândia e 40 mil no município de Petrolina.”

