SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma instabilidade afeta os canais digitais do banco Itaú na manhã nesta sexta (30) Nas redes sociais, usuários reclamam que não conseguem acessar a conta "no dia do pagamento".

Uma mensagem sobre um "erro inesperado" ou "erro ao processar solicitação" aparece quando o cliente tenta entrar ou realizar alguma ação no aplicativo Itaú. Segundo o site DownDetector, que monitora o funcionamento de plataformas online, relatos sobre a instabilidade do aplicativo começaram por volta das 5h30 e se intensificaram depois das 7 horas.

Nas redes sociais, o Itaú diz que identificou uma intermitência para o acesso. "Nossa equipe já está atuando para regularização o quanto antes".

Clientes são orientados a ligar para a central de atendimento para fazer suas transações ou aguardar algumas horas até o restabelecimento do aplicativo.

Procurado pela reportagem, o Itaú confirmou a instabilidade nos canais digitais. "O banco pede desculpas e informa que esses canais estão sendo restabelecidos gradativamente."