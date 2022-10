SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais se reuniram nesta quinta-feira (6) para fazer o anúncio de um apoio conjunto à candidatura de Lula no segundo turno.

Boa parte das organizações já apoiaram o petista no primeiro turno, mas ainda não havia unanimidade nas declarações.

A CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), uma das grandes centrais, apoiou Ciro Gomes (PDT) na primeira fase da disputa.

Assinam a carta as principais centrais, CUT, Força, UGT, CTB, NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB e duas intersindicais.

"Orientamos que os dirigentes, militantes e ativistas se dediquem com prioridade absoluta no trabalho de base junto aos trabalhadores e às trabalhadoras. Conclamamos a população trabalhadora a exercer o direito à cidadania e ao voto democrático, comprometido com a mudança de rumo do país, e denunciando o assédio eleitoral praticado por determinadas empresas", diz o documento que chama Bolsonaro de mentiroso e desumano.