O Dia das Crianças está batendo à nossa porta e, com isso, muitos pais, avós e familiares já estão buscando presentes para os pequenos. Com a alta dos preços, muitas famílias estão procurando presentes econômicos, que permitam comemorar a data sem gastar muito.



Como o dia 12 de outubro já está próximo, fica difícil aplicar a técnica de comprar com antecedência. Porém, ainda há chances de garantir a alegria da criançada, seja buscando cupom de desconto, fazendo uma pesquisa mais ampla ou apostando em presentes alternativos.



A seguir, confira cinco formas de economizar neste Dia das Crianças:



Verifique sites de desconto



As compras online são uma das melhores formas de economizar no presente. Além disso, elas proporcionam a utilização dos já famosos cupons de desconto. A dica é fazer uma busca pelos sites especializados por descontos em e-commerce de brinquedo ou mesmo nas grandes lojas.



Faça uma lista de presentes



Criar uma lista detalhada de possíveis presentes para as crianças é uma boa ideia para colocar tudo em perspectiva. Principalmente se você é um tio com muitos sobrinhos para presentear! Essa é uma boa forma de entender os interesses de cada criança também e, dessa forma, direcionar as compras para o presente perfeito para cada um sem deixar de economizar.



Compare preços



Antes de comprar, pesquise presentes online e use ferramentas de comparação para ver quais varejistas têm os melhores preços. Uma ferramenta de histórico de preços também pode ajudá-lo se você estiver decidindo se deve comprá-lo agora ou esperar até a próxima data comemorativa.



Opte por passeios e experiências



Presentear as crianças com experiências pode ser uma boa opção para economizar e ainda criar memórias. O ideal é escolher alguma atividade que a criança se identifique e praticar com ela, ou então fazer um passeio por um parque – seja de diversões, aquático ou mesmo um que proporcione contato com a natureza. Uma ida ao cinema ou teatro também é uma boa pedida nesses casos.



Use um cartão de crédito com recompensas



Em último caso, vale a pena usar um cartão de crédito que oferece recompensas para suas compras, como um desconto ou cashback que pode ser utilizado posteriormente. Você pode usar recompensas em dinheiro para compensar o custo dos presentes e até mesmo aumentar a quantidade de recompensas que você ganha optando por ofertas de bônus específicas do emissor ou comprando por meio de portais de emissores online.



