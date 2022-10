SÃO PAULO, SP (FOLHAPREES) - O mercado de seguros de pessoas arrecadou mais de R$ 5 bilhões em prêmios em agosto, maior patamar desde 2020, segundo dados da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). No ano, o segmento acumula R$ 37 bilhões.

Na comparação com agosto do ano passado, a alta é de quase 17%. De acordo com a federação, os ramos que puxaram o resultado foram vida, doenças graves e viagem.

O pagamento de indenizações, por sua vez, caiu na comparação com agosto de 2021.

O recuo foi de 39% em seguros de funeral e de 31% em indenizações de vida. Segundo a Fenaprevi, os impactos da pandemia começaram a se dissipar em outubro do ano passado, o que explicaria a queda nesses indicadores.