Foto: Pixabay - No site da Receita Federal é possível acertar as contas com o Leão

Contribuintes que caíram na malha fina podem fazer podem regularizar a situação no site da Receita Federal. A malha fina pode ser consequência de vários fatores como: omissão de rendimento de titulares e dependentes; despesas médicas declaradas incorretamente; divergência entre o valor de imposto retido na fonte e o informado na declaração; e divergências entre o valor devido e o que efetivamente foi pago.



Em caso de suspeita de ter caído na malha fina, é necessário que o contribuinte entre no site cav.receita.fazenda.gov.br. Dentro do Portal é necessário ir até a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" e, na aba "processamento", ir até a opção "Pendências de malha.”



Para regularizar as pendências com a Receita Federal, basta enviar a declaração retificadora, da mesma maneira como foi usado para a declaração dentro do prazo regulatório. A restituição do Imposto de Renda Pessoa Física foi paga aos contribuintes e a Receita Federal encerrou os pagamentos no último dia 30 de setembro.



