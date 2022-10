SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O consumo de energia no mercado livre, que acontece por meio das comercializadoras, segue em alta com avanço em 23 estados neste ano, segundo a Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia).

A participação do mercado livre na demanda nacional, que estava em 34% em janeiro, subiu para 37% no monitoramento mais recente da associação. Estados como Minas Gerais e Pará já são abastecidos com mais da metade da eletricidade das comercializadoras.

Segundo a Abracel, o setor tem hoje 482 comercializadoras de energia em atividade, 49 delas ativadas nos últimos 12 meses.

O avanço é atribuído a fatores como a sinalização do governo federal de abrir o mercado até 2028.

Em setembro, o governo abriu consulta pública sobre o assunto. A proposta é liberar o mercado livre aos consumidores ligados em redes de baixa tensão, como as residenciais, a possibilidade de contratar energia de qualquer fornecedor. O cronograma abrange a liberação do mercado livre para consumidores comerciais e industriais que não estão habilitados.