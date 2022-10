RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma em cada quatro famílias paulistanas estava com dívidas em atraso no mês de setembro, segundo a FecomercioSP. O patamar, que representa quase 1 milhão de lares inadimplentes, é um recorde na série histórica da entidade, que teve início em 2010.

O cenário apresentou leve variação em relação a agosto, quando cerca de 965 mil famílias tinham com contas atrasadas.

Os grupos mais impactados pertencem, sobretudo, àqueles com faixa de renda menor. Enquanto a inadimplência atingiu 30% dos lares com renda igual ou inferior a dez salários mínimos, nas famílias com rendimento superior o índice cai para 11%.

Além das contas em atraso, o monitoramento da entidade mostra que 77% das famílias estavam endividadas, percentual semelhante a agosto. Esse indicador leva em conta parcelas e outros pagamentos futuros. Os principais tipos de dívidas são aquelas com cartão (86%) e carnê (16%).

