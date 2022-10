SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sistemas das lotéricas ficaram fora do ar na manhã desta terça-feira (11), mesmo dia em que a Caixa Econômica Federal começa a oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e inicia os pagamentos de outubro do Auxílio Brasil e do Gás.

As agências bancárias ficarão fechadas em todo o país nesta quarta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Relatos nas redes sociais dizem que o problema ocorre desde as 6h30. Por volta das 12h, ainda não havia normalizado. Alguns usuários do Twitter que se identificavam como trabalhadores das casas lotéricas afirmaram que o problema ocorre em todo o país.

Fila em agência da Caixa na zona leste no dia em que a Caixa começa a liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil Rivaldo Gomes/Folhapress **** "Fui na lotérica duas vezes. A fila está enorme e sem sistema", escreveu uma usuária. Além de poderem contratar o empréstimo consignado, beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar o benefício social em lotéricas.

Procurada, a Caixa não respondeu até a publicação deste texto.

COMO SERÁ O PAGAMENTO DE CONTAS NO FERIADO?

Contas de consumo como água, luz e telefone, entre outras, poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem nenhuma cobrança adicional, caso tenham o vencimento no feriado. A mesma regra vale para os carnês de pagamento, informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Segundo a entidade, os boletos costumam vir com datas ajustadas conforme o calendário de feriados nacionais, por isso é importante conferir a data de vencimento. Os meios eletrônicos são uma alternativa para o pagamento, informa.

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM OUTUBRO

Os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Primeiro, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero.

Número final do cartão de benefício (NIS) ? Data de liberação do benefício de R$ 600

1 ? 11 de outubro

2 ? 13 de outubro

3 ? 14 de outubro

4 ? 17 de outubro

5 ? 18 de outubro

6 ? 19 de outubro

7 ? 20 de outubro

8 ? 21 de outubro

9 ? 24 de outubro

0 ? 25 de outubro

QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO BRASIL

Têm direito ao Auxílio Brasil os cidadãos que fazem parte de famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 105 por pessoa da família (per capita), em situação de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família (per capita), ou em regra de emancipação, que é quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas segue com direito ao benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.

Para receber, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O cidadão precisa fazer uma pré-inscrição pelo site ou aplicativo e, depois, confirmar os dados nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) das prefeituras. O prazo para confirmação é de até 120 dias.

COMO É O PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

Os novos beneficiários recebem um cartão em casa, por meio dos Correios, para fazer a retirada dos valores. Além do benefício, o novo cartão também tem a função débito. A distribuição começou no final de junho.

Quem já fazia parte do programa Bolsa Família pode usar o mesmo cartão para o saque dos valores. A retirada do dinheiro segue sendo feita nas agências da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, também é possível receber por meio do Caixa Tem, com a abertura da poupança social digital. A conta é acessada por aplicativo. Nele, é possível fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, e fazer transferências, saques sem cartão nos caixas eletrônicos e nas lotéricas.

O beneficiário do Auxílio Brasil também pode utilizar o cartão social para saque da conta dos valores nas agências da Caixa e nos caixas eletrônicos.