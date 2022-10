SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CVC vai lançar nesta semana sua nova plataforma para agilizar o processo de vendas, que recebeu investimento de R$ 104 milhões. Chamado de Atlas, o sistema unifica os canais de pacotes, voos e serviços.

A implementação, que será escalona nas lojas da agência de turismo, começa pelas franquias das regiões Sudeste e Sul. Unidades do Paraná e do Distrito Federal já receberam a modificação interna no início do mês. A expectativa é que as 1.100 lojas sejam atualizadas até o dia 30.

No ano passado, a CVC sofreu um ataque hacker que derrubou os principais sistemas por 12 dias.

Segundo a companhia, a projeção de investimentos até o fim do ano ultrapassa os R$ 134 milhões registrados em 2021, cifra recorde na operação.