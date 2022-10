RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A aproximação da Copa do Mundo impulsionou as buscas no Google por presentes de Dia da Criança relacionados a esporte, segundo levantamento da plataforma.

A pesquisa por jaquetas esportivas mais que dobrou em um período entre agosto e setembro em relação aos mesmos dois meses do ano passado.

Impacto semelhante apareceu nas buscas por camisas de time (64%) e tênis esportivos (46%).

No ano passado, os presentes com maior procura online foram os jogos eletrônicos, como o Hot Wheels Unleashed e o Xbox Game Pass Ultimate, além do título "brinquedos baratos".

O Google também notou que existe neste ano um interesse em fazer festa no feriado para celebrar a data. Houve aumento de 44% nas buscas por painel para o Dia da Criança e de 12% por decoração, na comparação entre agosto e setembro de 2022 com o mesmo período do ano passado.