SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aérea Azul anunciou uma mudança na estrutura de comando da empresa e agora terá um presidente, além de um CEO (Chief Executive Officer ou diretor-executivo). A companhia promoveu Abhi Shah, diretor vice-presidente de Receitas, ao cargo de presidente.

A Azul explicou que a divisão entre CEO e presidente é comum em outros lugares do mundo, ainda mais quando se trata de grandes negócios. "Com o crescimento expressivo e as projeções futuras, a Azul traz este modelo de gestão e inova o segmento", afirmou a aérea, em comunicado.

Na nova divisão de cargos, Shah se reportará diretamente a John Rodgerson, que continua ocupando o principal posto executivo, no cargo de CEO.

De acordo com a Azul, Rodgerson continuará dedicado ao planejamento estratégico e financeiro da companhia.

Abhi Shah ficará responsável pelo dia a dia da operação, mantendo suas atribuições anteriores, cuidando da receita e do marketing.

Abhi Manoj Shah nasceu na Índia, mas foi ainda criança para os Estados Unidos. Ele possui cidadania americana e tem 43 anos, segundo informou a Azul. Ele está na aérea desde a criação da empresa, em 2008, e possui mais de 13 anos de carreira dentro da companhia, tendo liderado diferentes setores.

Segundo o perfil do executivo no LinkedIn, ele começou sua história na Azul em outubro de 2008, no cargo de gerente gênior de Planejamento de Rede e Gestão de Receitas. Ele afirma ter as seguintes especialidades: gerenciamento e análise de receita, planejamento de rede, marketing, e-commerce e merchandising.

Em 2018, o site Panrotas disse que o executivo "raramente é visto nos glamourosos eventos da indústria de viagens, mas é "uma das cabeças pensantes de sua empresa". Inclusive, para o mesmo veículo de comunicação, Shah deu entrevistas pontuando sua dedicação em fazer da Azul a "melhor empresa do mundo".

Antes da Azul, Abhi Shah trabalhou na JetBlue Airways, com sede em Nova York, de 2004 a 2008, atuando nas áreas de planejamento de rede e gestão de receita.

Entre 2000 até 2004, trabalhou com análise de desempenho e suporte de vendas para a Boeing. Nessa época, Shah era analista de aerodinâmica.

Além da carreira consolidada no setor de aviação, o executivo estudou em universidades famosas nos EUA. De 1996 a 2000, estudou Engenharia Aeroespacial na Universidade do Texas em Austin e completou a formação acadêmica na área em 2003 a 2005, fazendo mestrado na Universidade de Washington.