SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de restaurantes de postos Frango Assado, presente em estradas paulistas, vai ter um novo mascote. A última alteração na identidade visual da marca aconteceu em 2008. A mudança também será feita no logotipo e no cardápio.

O reposicionamento acontece na esteira de seu aniversário de 70 anos e foi pautado pela transformação digital da rede, segundo a IMC (International Meal Company), dona da marca.

A mudança, que chega depois do recente lançamento de um aplicativo oficial e do programa de fidelidade, abrange a experiência digital e nas lojas, com a renovação dos totens de autoatendimento nos 25 pontos da rede para acelerar os pedidos.

Também será inaugurado um drive-thru em uma das unidades.