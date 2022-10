RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pauta nas campanhas dos candidatos à Presidência, os banheiros unissex, que podem ser usados tanto por homens como por mulheres, não são um assunto novo no mundo corporativo.

No caso do Google, todos os seus escritórios possuem sanitário neutro de gênero, segundo a empresa. A medida segue uma política global da companhia.

A Natura, por sua vez, implantou o espaço multigênero na Casa Natura Musical, que promove espetáculos culturais.

Após a implementação nas universidades federais desde 2015, o movimento também ganhou força nas escolas de negócios, como FGV Eaesp e Insper anos depois.

Alvo de ataques de Bolsonaro, os sanitários criados com o objetivo, entre outros, de acolher a população trans viraram assunto para fake news de rede social. As mensagens falsas diziam que Lula iria implantar a iniciativa em escolas de educação infantil. Na semana passada, a campanha do petista publicou em seu site um texto para dizer que é mentira e que Lula é a favor de banheiros separados.