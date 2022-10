Marcelo Camargo/Agência Brasil - Carteira de trabalho digital.

O painel de oportunidades de emprego da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o “Vagou, Juiz de Fora”, tem 10 novas vagas ofertadas nesta quinta-feira (13). Ao todo, são 540 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Carpinteiro (2)

Técnico em manipulação (1)

Técnico em homeopatia (1)

Faxineira (3)

Padeiro (1)

Copeira (2)

