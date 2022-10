SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais de 30 anos, o pacote Office vai chegar ao fim. A empresa anunciou nesta quinta-feira (13) que trabalhará agora somente com o serviço Microsoft 365, que terá "um novo ícone, uma nova aparência e ainda mais recursos".

As alterações já começam em novembro deste ano no Office.com. Em janeiro de 2023, as mudanças atingem o aplicativo do Office no Windows e o aplicativo móvel do Office.

O Microsoft 365 estará em nuvem e vai incluir aplicativos como Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e outros.

As alterações foram oficializadas em uma seção "perguntas frequentes" da Microsoft e também nas redes sociais da marca.

MUDANÇA JÁ ERA ESPERADA

Em 2020, a empresa havia anunciado que mudaria o formato do tradicional pacote Office.

De acordo com a empresa, não haverá impacto para os usuários na conta, perfil, assinatura ou arquivos existentes.

"Essas alterações serão aplicadas a todos que usam o aplicativo do Office para trabalho, escola ou uso pessoal (...). O aplicativo será atualizado automaticamente com um novo ícone e nome, portanto, fique atento a essas alterações em novembro e além", destaca em seu FAQ.

A companhia reforça que o Office não estará desaparecendo completamente. "Como parte do Microsoft 365, você continuará tendo acesso a aplicativos como Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Também continuaremos a oferecer compras únicas desses aplicativos para consumidores e empresas por meio dos planos Office 2021 e Office LTSC. Além disso, não há alterações nos planos de assinatura do Office 365."

O QUE HÁ DE NOVO

A Microsoft detalha na seção "perguntas frequentes" os destaques do aplicativo Microsoft 365:

- Novos tipos de criação de conteúdo e modelos: No módulo "Criar" será possível iniciar rapidamente projetos em vários aplicativos do Microsoft 365 a partir de modelos em branco ou experimentar modelos recomendados para inspiração mais rápida. Essa opção já está disponível para todos os usuários na Web, Windows e dispositivos móveis. Outros modelos vão chegar aos consumidores no próximo ano.

- Novo módulo de aplicativos: Será possível fixar, descobrir e iniciar as ferramentas que mais se utiliza no Microsoft 365. Disponível no próximo mês para todos os usuários na Web e no Windows, e em dispositivos móveis nos próximos meses.

- Emblema de boas-vindas: Permite que o usuário veja o status da assinatura do Microsoft 365 e acompanhe o uso do armazenamento em um local fácil. Disponível no próximo mês para usuários consumidores na web e no Windows.

- Meu Conteúdo: Um recurso popular para clientes empresariais, agora disponível para uso pessoal. "Meu conteúdo" é um local central para visualizar e acessar todo o seu conteúdo - criado pelo usuário ou compartilhado com ele - independentemente de onde esteja armazenado. Disponível no próximo mês para todos os usuários na web e no Windows.

- Feed: Reúne conteúdo relevante com base no que o usuário trabalha. Será exibido por meio de uma interface fácil para simplificar o fluxo de trabalho. Já disponível para usuários comerciais na Web, Windows e dispositivos móveis.

- Tagging: Será uma nova maneira de agrupar e organizar seu conteúdo com tags personalizadas em todos os tipos de conteúdo. Já disponível para usuários comerciais na web e no Windows.