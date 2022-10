SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, anunciou neste sábado (15) que "decisões difíceis" terão de ser tomadas para retificar o plano econômico do governo.

"Um ministro das Finanças não pode controlar os mercados, mas o que posso fazer é mostrar que podemos financiar nossos projetos com impostos e gastos e isso levará a decisões muito difíceis", disse Hunt à Sky News, um dia após a posse.

A primeira-ministra conservadora Liz Truss nomeou Hunt na sexta-feira (14) para substituir Kwasi Kwarteng, demitido em meio à crise econômica e financeira.

Hunt é ex-ministro das Relações Exteriores e da Saúde e próximo de Rishi Sunak --adversário de Truss na campanha de acesso a Downing Street. Ele deve assumir o orçamento anunciado em 23 de setembro por seu antecessor e muito mal recebido pelos mercados e por uma boa parte do Partido Conservador e da população.

O novo ministro admitiu que foram cometidos "erros" neste orçamento, que prevê importantes ajudas públicas e cortes de impostos, mas nada que o financie.

"A primeira-ministra reconheceu [esses erros], é por isso que estou aqui", disse ele, acrescentando que concorda com a base de seu plano econômico.

"Quero ser honesto com as pessoas: temos que tomar decisões difíceis, as últimas semanas foram muito difíceis", insistiu, em suas primeiras declarações públicas como ministro das Finanças.

Hunt anunciou que "alguns impostos não serão cortados tão rápido quanto as pessoas gostariam. Alguns vão subir".

A líder conservadora, no poder por pouco mais de um mês, teve de recuar e concordar em aumentar o imposto corporativo, uma medida do governo anterior que ela estava determinada a abolir.

Há duas semanas, uma de suas medidas mais polêmicas foi a retirada da alíquota máxima, 45%, para renda acima de 150 mil libras (US$ 170 mil) por ano.