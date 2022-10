SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma Gov.br apresenta instabilidade nesta terça-feira (25) e está fora do ar. Ao acessar o site, o usuário é informado de que a página está em manutenção. A instabilidade afetou serviços como Meu INSS, onde é possível pedir aposentadorias e agendar perícias, por exemplo, e o ConectSUS, do governo federal.

As dificuldades teriam começado nas primeiras horas da manhã. O site Downdetector, que registra reclamações de serviços online, aponta pico de reclamações no sistema Dataprev, eCAC e Receita Federal.

A plataforma Emprega Brasil também está fora de operação. Por meio do Emprega Brasil é possível acessar a Carteira de Trabalho Digital, além de poder consultar o requerimento do seguro-desemprego e a situação do Auxílio Taxista e Auxílio Caminhoneiro.

Nas redes sociais, usuários relataram dificuldade para acessar os serviços que exigem senha e login no sistema do governo federal.

Outro site que apresenta instabilidade é o do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A falha ocorre um dia depois de o Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgar a lista com os locais de prova.

No seu perfil oficial no Instagram, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo informou que a instabilidade no Meu INSS ocorre há dois dias e que acompanha a situação.

"A OAB está atenta e já cobrou providências que estão sendo tomadas". Ainda segundo a comissão, a plataforma gov.br estaria enfrentando um suposto ataque de segurança.

O Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) informou que o gov.br encontra-se temporariamente indisponível para ajuste de natureza técnica. A empresa pública é quem presta os serviços de tecnologia da informação para o governo federal.

O governo federal ainda não se manifestou sobre o que teria provocado a instabilidade e nem a previsão de quando os serviços serão reestabelecidos.