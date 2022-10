SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é só de ficções premiadas em festivais internacionais, curtas e animações que a programação da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é feita. Uma longa seleção de documentários e filmes de não ficção fazem parte da lista.

Um que se destaca é o "Meu Nome é Alfred Hitchcock", que costura memórias ligadas aos títulos de um dos cineastas mais influentes da história.Dirigido por Mark Cousins, o longa chega ao circuito justo quando a primeira produção de Hitchcock, "Number 13", completa cem anos.

Já a vencedora do prêmio Nobel de Literatura de 2022, Annie Ernaux, também está na programação. Ao lado do filho, a escritora dirigiu o documentário "Os Anos do Super 8", exibido no Festival de Cannes.

A Mostra traz ainda produções que abordam religião e descolonização, como "Exu e o Universo". Confira abaixo documentários que ganham sessões nos próximos dias e saiba aqui como comprar ingressos para o evento.

OS ANOS DO SUPER 8

No embalo do prêmio Nobel de Literatura dado neste, concedido à escritora francesa Annie Ernaux, o documentário dirigido por ela e exibido em Cannes está entre os mais aguardados da Mostra. Ao lado do filho, a autora se arrisca como cineasta e exercita a autoficção ao exibir imagens da família de 1972 a 1981.

França, 2022.

Direção: Annie Ernaux e David Ernaux-Briot.

Classificação 12 anos.

Próxima sessão: dia 27, às 14h, no Cinemarquise

DE HUMANI CORPORIS FABRICA

O documentário leva o corpo humano ao cinema, em um olhar que parte dos hospitais e locais em que os corpos são protagonistas. Ele foi exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes e nos festivais de Locarno e Toronto.

França, EUA, Suíça, 2022.

Direção: Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor.

Classificação 18 anos.

Próxima sessão: dia 28/10, às 19h30, no Museu da Imagem e do Som

EXU E O UNIVERSO

O longa retrata uma comunidade no Brasil que luta para mostrar que Exu não é o demônio. Diante do racismo e do ataque contra a liberdade religiosa no país, o filme apresenta questões sobre a descolonização do pensamento.

Brasil, Nigéria, 2022.

Direção: Thiago Zanato.

Classificação 10 anos.

Próxima sessão: dia 28/10, às 20h10, no Espaço Itaú Frei Caneca

GIGI A LEI

O homem do título é um policial em uma cidade do interior onde nada acontece, até que uma garota se joga nos trilhos do trem. Não é a primeira vez que isso acontece e, diante da onda de suicídios, ele começa a investigar um mundo entre a realidade e a fantasia. O documentário venceu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Locarno.

Itália, França, Bélgica, 2022.

Direção: Alessandro Comodin.

Classificação 14 anos.

Próxima sessão: dia 27/10, às 14h, no Espaço Itaú Augusta

MEU NOME É ALFRED HITCHCOCK

Marcando os cem anos do lançamento do primeiro filme de Alfred Hitchcock, um dos maiores nomes do cinema, este documentário analisa o seu legado e suas obras. Nele, Mark Cousins investiga como o trabalho do diretor passou dos filmes mudos, pelos títulos lendários dos anos 1950 e 60 e desembocou nos últimos trabalhos da carreira.

Reino Unido, 2022.

Direção: Mark Cousins.

Classificação 14 anos.

Próxima sessão: dia 27/10, às 15h, na Cinemateca

MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando Até 2/11

Onde Vários endereços

Preço R$ 24 a R$ 30. Há valores promocionais para pacotes de ingressos a partir de R$ 150

Link: https://46.mostra.org