SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário mineiro Salim Mattar, fundador da Localiza, fez uma nova doação de R$ 300 mil para a campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O registro da doação aparece nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no dia 14.

Mattar já havia doado R$ 500 mil para a campanha de Tarcísio registrados no dia 10.

Apoiador de Bolsonaro (PL) desde 2018 e secretário de Desestatização do atual governo até meados de 2020, Mattar também doou R$ 1,8 milhão para a campanha de reeleição bolsonarista.

Ele é o terceiro maior doador pessoa física nesta eleição, com R$ 6,1 milhões. Dois de seus sócios na Localiza, Antonio Claudio Brandão Resende e Flávio Brandão Resende, também doaram R$ 1,2 milhão para a campanha de Bolsonaro no dia 10.