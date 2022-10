Freepik - Máquinas agrícolas

Na categoria de máquinas agrícolas se enquadram todos os tipos de equipamentos usados no setor do agronegócio. Dessa forma, entende-se que é uma variedade boa e que existem diferentes tipos, modelos e tamanhos, o que é verdade. Isso se dá porque cada uma delas é de extrema importância para cada parte do cultivo, desde o preparo do solo, passando pelo plantio, até o momento do cultivo. O principal objetivo delas, no geral, é aumentar a qualidade e a eficiência das culturas e melhorar o resultado final delas.

Outro ponto bastante importante e que precisa ser mencionado são os acessórios e utilitários. Eles são muitos e cada um deles pode ser acoplado em diferentes máquinas para aumentar o número de atividades que elas podem desempenhar. Para entender melhor sobre esse assunto e saber quais as diferenças de funcionalidades de cada uma delas, é só ler esse artigo e conferir as dicas até o final.



Principais categorias de veículos agrícolas



Tratores



Conhecidos como o tipo de maquinário mais versátil quando se trata do desempenho de atividades do agro, os tratores são um ponto bastante importante. O fato é que existem diferentes tipos de tratores, ou seja, eles são sub categorizados, algumas delas são:

Tratores compactos: são modelos menores, porém com alta potência que podem auxiliar nas funções básicas de uma lavoura.



Tratores com rodas: são de uso mais geral, que ajudam o agricultor a obter o melhor resultado do seu maquinário, da forma correta. Esse modelo é de uso mais geral e com os utilitários certos podem lavrar, manusear materiais e puxar equipamentos.



Tratores de esteiras: são veículos muito usados no agro quando se trata de solos instáveis. Eles possuem esteiras de borracha no lugar das rodas, o que dá para o equipamento uma maior potência.

Colheitadeira



Esse tipo de máquina tem como principal função realizar a colheita das culturas da forma mais eficiente possível. Elas são sub categorizadas por tamanhos e potência, de forma que qualquer produtor rural, independente do tamanho da extensão de terra que ele possui, possa se beneficiar desse equipamento e

aumentar os resultados finais da sua lavoura. É importante ressaltar que colheita é a parte do corte da planta, enquanto debulha, é a separação entre as partes comestíveis ou não da mesma.



Semeadora e plantadeira



A semeadora é a máquina responsável por realizar o depósito das sementes miúdas no solo. Para que isso aconteça, ele já deve ter sido arado e precisa estar pronto para que o cultivo seja iniciado. É um equipamento super necessário e de grande valia para o produtor rural.

Já a plantadeira é a responsável por realizar o plantio das sementes graúdas, ou seja, de tamanho maior. Elas podem existir em diferentes tamanhos, uma das intermediárias, por exemplo, é a plantadeira 5 linhas, entretanto, existe a de 13 linhas, o que determina o número é o tamanho da extensão de terra e o tempo de trabalho da máquina.