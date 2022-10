RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário bolsonarista Winston Ling acelerou o volume de mensagens nas redes sociais para tentar ajudar na reeleição do presidente. Nos últimos dias, ele compartilhou conteúdos que pedem intervenção no TSE e postergação do segundo turno das eleições.

Veio até uma sugestão inusitada de convidar amigos petistas para ir à casa de praia no fim de semana, de forma a impedi-los de votar em Lula. O empresário achou uma boa ideia a dica de um outro internauta que propôs levar a família petista para o litoral no domingo. "Não vou conseguir votar no Bolsonaro, mas tirei 11 votos do PT", disse o usuário do Twitter.

Nesta semana, o Beto Carrero World foi criticado por atitude semelhante. Nas redes sociais, o parque temático disse que ofereceria desconto, no domingo, para aqueles que estivessem vestidos com roupa vermelha. Os beneficiados deveriam, no entanto, chegar antes das 8h e sair depois das 17h, horário da votação.

Eleitores que estiverem fora de seus domicílios eleitorais poderão votar, somente, se tiverem solicitado previamente o voto em trânsito.