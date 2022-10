SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Elon Musk, o homem mais rico do mundo, assumiu o controle do Twitter nesta sexta-feira (28) após fechar um acordo avaliado em US$ 44 bilhões para a aquisição da rede social.

De acordo com o jornal Washington Post, uma das primeiras medidas de Musk foi promover uma revolução interna na empresa. Ao menos três executivos do alto escalão do Twitter foram demitidos e um outro foi afastado.

Algumas fontes afirmaram ao jornal que o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e a chefe de política legal, confiança e segurança, Vijaya Gadde foram demitidos. Além dos três executivos, o conselheiro geral da empresa, Sean Edgett foi afastado pelo novo comandante do Twitter.

Os movimentos do bilionário nesta quinta-feira sinalizaram suas intenções de colocar sua marca pessoal em uma das empresas de mídia social mais influentes de todo o mundo. Recentemente Musk havia criticado publicamente a gestão do Twitter sobre decisões de produtos e moderação de conteúdo.

O fechamento do negócio foi o desfecho de uma longa saga onde Musk havia realizado a aquisição da empresa a um preço inflacionado, e posteriormente renegou o acordo antes de entrar em uma batalha com a rede social.

Em sua descrição na rede social Musk já se autodenomina como "Chefe do Twitter" e, segundo fontes relataram ao Washington Post, ontem (26) o bilionário apareceu de surpresa na sede da empresa com uma pia e tuitou "let that sink in"?uma expressão popular que quer dizer algo como "hora de cair a ficha"; a palavra "sink" significa pia.