Foto: Pixabay - Evento irá reunir lideranças e empresário, além de homenagear comerciantes locais

Acontece neste sábado (29) o 24º Encontro de Panificadores e Forncedores, promovido pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Panificação de Juiz de Fora e Região (Sindipan-JF). O evento reune lideranças empresariais e institucionais, autoridades políticas e empresários, acontece na Estação São Pedro e contará com a presença de cerca de mil pessoas.

Empresas e personalidades que mais contribuiram para o rescimento do setor e a repercurssão dentro da sociedade serão homenageadas dentro do evento. O presidente do Sindipan-JF e da FIEMG Regional Zona da Mata, Heveraldo Lima de Castro, acompanhado pela diretoria da entidade farão as entregas das placas e homenagens.

Confira as categorias e os homenageados desta edição:

“Mulher Panificadora do Ano”, será homenageada Jucelia Darc Cardoso, da Padaria da Celinha.

“Empresa Fornecedora do Ano”, receberá o prêmio Sorvetes Paletitas.

“Empresa Panificadora do Ano” foi escolhida a Gulosa Pães

“Expressão Jovem do Ano”, o destaque será Cayo Dias Damião, da Padaria Portela e Damião.

Homenagens especiais também serão entregues às Padarias Bairu, Nossa Senhora Aparecida de Juiz de Fora e Nossa Senhora Aparecida de Descoberto.

A Festa da Panificação tem o apoio da FIEMG Regional da Zona da Mata. De acordo com o Sindipan-JF, é o grande momento em que o Sindicato destaca aqueles que diariamente contribuem para a grandeza do segmento e para o pleno desenvolvimento de suas atividades em Juiz de Fora e região.

Após a entrega das homenagens, os convidados poderão se divertir ao som da banda Fórmula 7 e do cantor Raphael Leandro.

