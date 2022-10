SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia fazer um gesto econômico forte logo na largada da transição, em caso de vitória. Uma possibilidade forte é detalhar qual será a regra para a correção do salário mínimo a partir do ano que vem.

Nos governos petistas, a correção conjugava inflação e aumento do PIB de dois anos antes. A regra poderá ser retomada, ou adaptada, a partir de 2023.

"Seria importante começar o governo com uma definição clara sobre a valorização do salário mínimo, mesmo que depois seja necessário algum ajuste", diz Clemente Ganz, ex-diretor do Dieese.