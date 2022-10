SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cena da deputada federal Carla Zambelli (PL) com sua arma apontada para um opositor político dentro de um bar dos Jardins, neste sábado (29), provocou um grande desconforto no setor de bares e restaurantes, segundo Paulo Solmucci, presidente da Abrasel (associação do setor).

Segundo ele, os estabelecimentos não estimam que o caso da deputada possa incentivar outras ocorrências nos estabelecimentos com armas neste domingo.

"Isso pode até ser um alerta de que as coisas estão tensas para qualquer posicionamento hoje. Talvez as pessoas até se omitam. Mal comparando, eu penso no 7 a 1. Quando o Brasil perdeu, os alemães não provocaram. Acho que quem ganhar vai ser muito cauteloso em não tripudiar", afirma Solmucci.

Ele diz ter a sensação de que as pessoas estarão mais contidas ou buscando evitar problemas nesta eleição, porque já pagaram conta alta por amizades perdidas e divisões em família nos últimos anos.