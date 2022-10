SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias do país ficarão fechadas nesta quarta-feira (2), dia de Finados. O atendimento presencial voltará ao normal a partir da quinta (3) onde não houver feriados municipais neste dia, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

As áreas de autoatendimento (caixas eletrônicos), canais digitais e remotos (internet e mobile banking) ficarão disponíveis para os clientes durante o feriado.

Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento no dia de Finados poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quinta-feira).

De acordo com o diretor-adjunto de serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, as contas costumam vir com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) também estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, informa a instituição.

A decisão da Febraban respeita uma resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados oficiais de âmbito nacional, municipal ou estadual, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.