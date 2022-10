PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - No dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caminhoneiros realizam dezenas de bloqueios em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O número vem escalando rapidamente ?subiu de 15, às 12h30, para 42 conforme o último levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), das 16h30. Também há registro de outros três protestos sem interferência no trânsito das pistas.

Os bloqueios ocorrem de diferentes formas. Há rodovias com pistas totalmente bloqueadas e outras em que apenas caminhões de carga são barrados ?carros e cargas vivas são liberados.

Em outras, o bloqueio é parcial, liberando pistas alternadas de tempo em tempo. Até aqui, as rodovias mais afetadas são a BR-386, com oito bloqueios ao longo de cerca de 400 quilômetros, a BR-285, que registra sete interrupções em 470 quilômetros e a BR-470, também com sete interrupções ao longo de 225 quilômetros.

Em um grupo de mensagem entre caminhoneiros gaúchos, os participantes classificam o movimento como "resistência civil". Em geral, aguardam que o presidente venha a público para contestar o resultado das urnas ?até as 18h desta segunda, quase 24 horas depois de anunciada a vitória de Lula, Bolsonaro ainda não havia reconhecido sua derrota? e criticam declarações no sentido contrários, como a do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) ?que, neste domingo, pediu respeito ao resultado das urnas.

Em determinado momento, um dos manifestantes compartilhou a postagem de Flávio Bolsonaro em seu Twitter, agradecendo aos eleitores e falando em "levantar a cabeça" e "não desistir do Brasil" e foi repreendido pelos demais, que pedem que a mobilização seja mantida.

Um dos vídeos compartilhados no grupo do RS, mas de localização incerta, mostra um agente da PRF em meio a manifestantes à beira de uma rodovia dizendo: "a única ordem que nós temos é para estar aqui com vocês, só isso". O grupo, então, comemora em torno do agente.

Questionada se a superintendência da PRF no RS foi orientada a tomar algum tipo de atitude em relação aos bloqueios além de contabilizá-los, a assessoria de comunicação da instituição não respondeu. Também não houve resposta sobre uma diretriz nacional em relação aos protestos.

Conforme a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), as paralisações ainda não preocupam o setor, que costumam ter estoque para 50 a 60 dias de não perecíveis ou longa validade.

No momento, pode ocorrer desabastecimento pontual de produtos como hortifrutigranjeiros, mas os supermercados costumam ter alternativas próximas quando há problemas com a carga de um determinado produto.

Por ora, o Setcergs (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do RS) decidiu não se pronunciar sobre as manifestações. Apenas descartou qualquer vínculo com os bloqueios e demais manifestações em razão das eleições.

*

LISTA DE BLOQUEIOS NO RS ATÉ AS 18H, CONFIRME A PRF:

1 - BR-101 km 22 em Santo Antônio da Patrulha

2 - BR-101 km 22 em Três Cachoeiras ? sem bloqueio

3 - BR-116 km 41 em Vacaria

4 - BR-116 km 44 em Vacaria

5 - BR-116 km 142 em Caxias do Sul

6 - BR-116 km 240 em Novo Hamburgo

7 - BR-153 km 53 em Erechim

8 - BR-158 km 158 em Panambi

9 - BR-158 km 533, em Santana do Livramento

10 - BR-285 km 199 em Lagoa Vermelha

11 - BR-285 km 334 em Carazinho

12 - BR-285 km 375 em Saldanha Marinho

13 - BR-285 km 460 em Ijuí

14 - BR-285 km 496 em Entre-Ijuís

15 - BR-285 km 564, em São Luiz Gonzaga

16 - BR-285 km 671 em São Borja

17 - BR-287 km 282, em São Pedro do Sul

18 - BR-287 km 534, em São Borja

19 - BR-290 km 26 em Santo Antônio da Patrulha

20 - BR-290 km 77 em Gravataí ? sem bloqueio

21 - BR-290 km 213 em Pantano Grande ? sem bloqueio

22 - BR-290 km 422 em São Gabriel

23 - BR-290 km 575 em Alegrete

24 - BR-290 km 720 em Uruguaiana

25 - BR-386 km 6 em Iraí

26 - BR-386 km 36 em Frederico Westphalen

27 - BR-392 km 66 em Pelotas

28 - BR-386 km 74 em Boa Vista das Missões

29 - BR-386 km 112 em Constantina

30 - BR-386 km 136 em Sarandi

31 - BR-386 km 342 em Lajeado

32 - BR-386 km 412 em Triunfo

33 - BR-386 km 435 em Nova Santa Rita

34 - BR-392 km 117 em Canguçu

35 - BR-392 km 350 em Santa Maria

36 - BR-470 km 10 em Barracão

37 - BR-472 km 154 Santa Rosa

38 - BR-470 km 159 em Nova Prata

39 - BR-470 km 162 em Nova Prata

40 - BR-470 km 178 em Veranópolis

41 - BR-470 km 209 em Bento Gonçalves

42 - BR-470 km 221 em Bento Gonçalves

43 - BR-470 km 225 em Garibaldi

44 - BR-472 km 139 Três de Maio

45 - BR-472 km 404 em São Borja