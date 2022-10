RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O mercado de segunda mão das camisas da seleção brasileira deu um salto de quase 85% nas vendas em setembro, em relação a agosto, no site da OLX, plataforma de ecommerce especializada em usados.

As pesquisas sobre o produto no site cresceram quase 200% na mesma base de comparação, segundo a empresa.

A alta também foi grande na inserção de anúncios na plataforma, o que reflete a intenção de venda. O indicador subiu 90%, segundo a OLX.

Além do impulso de demanda causado pela proximidade da Copa do Mundo, recentemente, o cenário eleitoral pode ter influenciado o movimento, com a convocação feita por Bolsonaro para que seus eleitores fossem às urnas vestidos com as cores da bandeira.

A procura também cresceu fora do mercado de segunda mão, que tem enfrentado escassez do produto nas últimas semanas.