BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira (4) que pretende conceder o pagamento de décimo terceiro do Auxílio Brasil a mulheres chefes de família a partir de 2023.

A promessa é uma das principais estratégias do mandatário para melhorar seu desempenho eleitoral no segundo turno das eleições e garantir a reeleição à frente do país.

"Já está acertado só para mulheres, são 17 milhões, a partir do ano que vem", disse. O chefe do Executivo afirmou que não pode começar o pagamento do 13º já neste ano por causa da legislação eleitoral.

"Não dá até por ser ano eleitoral, não pode tratar desse assunto agora, é proibido pela lei eleitoral. A partir do ano que vem décimo terceiro para o Auxílio Brasil", disse.

O chefe do Executivo também voltou a afirmar que manterá em R$ 600 o Auxílio Brasil no próximo ano e disse que o governo já sabe de onde irá tirar os recursos para arcar com esse custo.

"O Auxílio Brasil de R$ 600 está garantido para todo nosso governo, isso está acertado com Paulo Guedes. Recursos, já sabemos de onde virão", afirmou. "Já garantido, temos fonte para buscar esse recurso", complementou.