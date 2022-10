www.yanmar.com - Mini escavadeira

No contexto da construção civil, o processo de escavar é amplamente usado, por motivos diferentes e, por causa disso, a escavadeira é uma das máquinas mais usadas nesse cenário. Uma das suas principais funções, o que faz com que ela seja muito cobiçada, é a remoção de entulhos e o transporte de materiais, o que facilita a vida dos funcionários.

Entretanto, é importante saber mais adequadamente quais as suas funcionalidades, quais as diferenças entre a escavadeira e a mini escavadeira, para que ela pode ser usada, entre outros. Caso contrário, o comprador corre o risco de fazer a escolha errada no momento de comprar a sua máquina. Por isso, veja a seguir o artigo que preparamos para te ajudar nesse processo e leia até o final para conferir todas as informações.



Quais as funções de uma mini escavadeira?



A principal funcionalidade dessa máquina é realizar a escavação de terrenos, a remoção de entulhos, a preparação da terra e o transporte de materiais. Por possuir um tamanho mais compacto, ou seja, menor, ela consegue operar em locais pequenos, como, por exemplo, em solos irregulares, em fazendas e também em canteiros de obras.

Uma das principais vantagens em optar por usá-la é que, por ser mais compacta, ela agride menos o solo no qual está operando. Dessa forma, ela também é usada por paisagistas e até mesmo agricultores. Se você está em busca de mini escavadeiras à venda, saiba que elas são ideais para trabalhos que sejam em espaços menores, mas que também necessitem de agilidade.



Quais as peças que compõem a mini escavadeira?



Usando como base o modelo da mini escavadeira Yanmar - uma das marcas que mais se destacam pela qualidade nesse segmento - essa máquina é composta pelos seguintes componentes:

Esteira: elas ficam localizadas nos lugares das rodas, são muito similares às esteiras dos tanques de guerra, que costumamos ver em filmes de época e documentários. Sua principal funcionalidade é dar mobilidade para o equipamento, especialmente na questão da marcha ré, em um espaço mais fechado.



elas ficam localizadas nos lugares das rodas, são muito similares às esteiras dos tanques de guerra, que costumamos ver em filmes de época e documentários. Sua principal funcionalidade é dar mobilidade para o equipamento, especialmente na questão da marcha ré, em um espaço mais fechado. Braço: essa parte é dividida em dois e cada uma delas é controlada através de um pistão hidráulico que se conecta por meio de tubos e mangueiras na bomba hidráulica, que fica próxima ao motor. Há também um terceiro pistão, que se localiza próximo ao braço e serve para controlar tanto o movimento quanto a inclinação da caçamba.

essa parte é dividida em dois e cada uma delas é controlada através de um pistão hidráulico que se conecta por meio de tubos e mangueiras na bomba hidráulica, que fica próxima ao motor. Há também um terceiro pistão, que se localiza próximo ao braço e serve para controlar tanto o movimento quanto a inclinação da caçamba. Cabine: dentro dela é onde fica o centro de controle desse equipamento, isso porque é ali que o operador irá se acomodar. É possível manusear o braço, a caçamba, a lâmina, a alavanca, o pedal e a velocidade da máquina em geral.

dentro dela é onde fica o centro de controle desse equipamento, isso porque é ali que o operador irá se acomodar. É possível manusear o braço, a caçamba, a lâmina, a alavanca, o pedal e a velocidade da máquina em geral. Lâmina: ela se encontra na parte da frente da mini escavadeira, perto do solo e ainda pode ser baixada durante o processo de escavação para proporcionar uma maior estabilidade. Outra funcionalidade é que ela pode ser usada como lâmina de arado para empurrar pequenos materiais.

