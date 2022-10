SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa de preços de brinquedos realizada pela Fundação Procon-SP (Programa de Proteção de Defesa do Consumidor) encontrou diferenças de até 192,23% para o mesmo produto.

Um dos exemplos é a massinha de modelar Play-Doh Festa da Pizza, da Hasbro, que apresentou o valor de R$ R$ 34,90 em um estabelecimento e, em outro, R$ R$ 101,99 ?diferença de R$ R$ 67,09.

O levantamento foi realizado pelo órgão nos dias 8, 9 e 12 de setembro em sete sites: Americanas, Carrefour, Extra, Magazine Luiza, Ri Happy, Toy Mania e PB Kids. Foram comparados os preços de 93 itens de diferentes tipos e modelos de bonecas/bonecos, jogos e massas de modelar.

Na comparação de 79 itens comuns às pesquisas realizadas em 2021 e 2022, o Proco-SP constatou um aumento de 20,63% no preço médio.

DICAS PARA EVITAR FRAUDES EM COMPRAS ONLINE NO DIA DAS CRIANÇAS

Com a aproximação do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o órgão de defesa também listou dicas para ajudar pais e responsáveis a evitarem fraudes durante as compras online:

?Defina o produto que pretende comprar, observando suas características e, sempre que possível, o código de referência do fabricante para ter certeza de que o produto da oferta é exatamente o que você busca;

?Pesquise os preços, considerando a forma de pagamento pretendida, pois o valor pode variar para pagamentos em boleto, cartão de crédito, cartão da loja e Pix, de acordo com os descontos ou juros no parcelamento. Considere também o valor que será cobrado de frete;

?Verifique se o site apresenta informações adequadas, claras, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, origem, composição, preço e garantia;

?Observe especialmente se o produto é adequado para a criança e busque a indicação sobre a faixa etária do brinquedo;

?Procure saber se o produto é certificado pelo Inmetro, o selo indica que foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas que garantem a segurança do produto;

?Antes de finalizar a compra e fornecer qualquer dado pessoal, tenha certeza que o site é seguro, observando se na barra de endereço há um símbolo no formato de "cadeado", dentre outras indicações. É importante também que o site informe o CNPJ, endereço físico e telefone para contato;

?Verifique a política de troca. Nas compras via internet o consumidor tem o direito de se arrepender e cancelar a compra em até sete dias após a compra ou recebimento do produto;

?Certifique-se de que o endereço de entrega está correto, se o preço e condições de pagamento foram os mesmos anunciados e qual é o prazo de entrega.

Outra dica importante do órgão é consultar os sites a serem evitados. Endereços eletrônicos que foram notificados pelo Procon-SP e não responderam ou não foram encontrados foram listados e podem ser acessados aqui pelo consumidor.