SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Twitter finalmente atendeu a um dos pedidos mais frequentes dos usuários: um botão para editar tuítes. Mas você ainda não vai conseguir apagar aquele seu errinho vergonhoso de digitação: a novidade só está funcionando, por enquanto, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia; em breve, nos Estados Unidos.

E, mesmo quando chegar aqui, prepare-se para desembolsar. O recurso é exclusivo do Twitter Blue, a versão paga da rede social (que também não está disponível no Brasil - ainda).

O botão de editar fica ao lado da marca de há quanto tempo aquela postagem foi escrita, na parte superior do texto, onde está o nome de usuário do perfil. O botão é apresentado no formato de um lápis.

Mas, para evitar que se perca o texto original pré-edição, ele fica rotulado com uma inscrição de "editado" na parte inferior, e basta clicar nela para ver o que dizia o primeiro post.

Há um limite de tempo. Você só se pode editar um tuíte até 30 minutos depois que ele foi postado. Além disso, ele só pode ser editado até cinco vezes. A ideia é evitar que se abuse do direito de alterar o texto, trocando-o, por exemplo, para algo que diz o oposto do que o original trazia. A intenção, com isso, é focar mais em questões como a correção de palavras escritas erradas, ou o acréscimo de uma hashtag que aumentaria o alcance.

Há outras restrições. Só se podem editar tuítes únicos ou que citam outros tuítes. Não é possível editar threads (os famosos "fios" de tweets), retuítes, tuítes fixados, tuítes feitos por meio de outras plataformas e replies (respostas a outras mensagens).

Em setembro, em comunicado ao site de tecnologia americano TechCrunch, o Twitter informou que os testes começariam a ser feitos e que a janela de tempo de edição poderia mudar, de acordo com o feedback recolhido junto aos usuários.

"Com a Edição de Tweet, nós esperamos tornar tuitar mais fácil e mais acessível, dando às pessoas mais escolha e controle na maneira como se expressam e como contribuem para as conversas ocorrendo no Twitter", afirmou a empresa ao anunciar a introdução da novidade.

Como nunca foi possível alterar o que se posta, apenas apagar e postar de novo, o botão de edição era algo pedido há tempos pelos frequentadores da rede social.

Por enquanto, não há previsão da chegada desse botão para os países em que o serviço do Twitter Blue não está presente.