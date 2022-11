RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) liberaram nesta terça-feira (1°) trechos da rodovia Presidente Dutra que estavam bloqueados no estado do Rio de Janeiro na segunda (31).

As interdições haviam sido realizadas por motoristas e outros apoiadores de Bolsonaro que contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, ocorrido no domingo (30).

A Presidente Dutra liga o Rio a São Paulo. Na segunda, um dos principais pontos de bloqueio na rodovia foi registrado em Barra Mansa (a cerca de 150 km da capital fluminense).

Por volta das 9h30 desta terça, um pequeno grupo de caminhoneiros ainda estava reunido em um posto de combustíveis do município, na altura do km 276 da estrada.

Porém, não havia bloqueios nesse trecho, ao contrário do cenário visto no dia anterior, quando um congestionamento de quilômetros foi formado nos dois sentidos da via

Agentes da PM (Polícia Militar) observavam o grupo nesta terça.

Em Queimados, na Baixada Fluminense, um pequeno grupo de manifestantes com camisetas verde-amarelas estendeu bandeiras do Brasil em uma passarela na altura do km 197 da Presidente Dutra.

Por volta das 8h, o tráfego estava liberado no trecho em ambos os sentidos, após registros de bloqueios na segunda.

Tags:

rio