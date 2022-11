SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte dos manifestantes que bloqueavam três faixas da rodovia Hélio Smidt que foram dispersados pela PRF com spray de pimenta voltou a se reunir minutos depois no local, agora no gramado de uma das saídas.

O grupo estava concentrado na rodovia, debaixo da avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos, no sentido do aeroporto.

Após a dispersão inicial, um manifestante foi detido aos gritos de "tem que prender o Lula".

Antes com cerca de 40 participantes, os manifestantes, que agora são pouco mais de 20, sentaram na grama, fizeram uma oração e pedem pelas redes sociais que correligionários se juntem ao protesto.

Equipes de PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar e GCM de Guarulhos seguem acompanhando as movimentações.

VOOS CANCELADOS

A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informa que em razão da manifestação na rodovia Hélio Smidt, 25 voos foram cancelados, sendo 12 nesta segunda-feira (31) e 13 nesta terça-feira (1º).

A concessionária orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

SPRAY DE PIMENTA

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) retiraram manifestantes que ocupavam três faixas da rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, na manhã desta terça (1º).

Por volta das 8h30, agentes da Guarda Civil Municipal de Guarulhos negociavam a desocupação de uma das faixas com os manifestantes, que estavam na pista no sentido do aeroporto.

Com a recusa, agentes da PRF usaram spray de pimenta para dispersar os 30 manifestantes do local.

Na confusão, protestantes gritavam "a gente é a favor da polícia", e se deslocaram para uma faixa do outro lado da pista, e seguiram caminhando no sentido da rodovia Presidente Dutra, onde agora caminham, em número menor.