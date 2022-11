PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Nas rodovias do Rio Grande do Sul, a terça-feira (1º) começou com 17 pontos de bloqueio em rodovias federais, segundo balanço da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Na segunda-feira (31) o número chegou a 42. Cumprindo uma decisão do STF, os agentes de segurança começaram a agir para desbloquear as estradas na manhã desta terça.

Na BR-116, próximo a Novo Hamburgo, na zona metropolitana de Porto Alegre, a PRF desistiu de negociar e, diante da resistência dos manifestantes, a tropa de choque usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o grupo. Às 10h, policiais escoltavam as laterais da rodovia para evitar novos bloqueios. O trecho ainda apresenta lentidão em razão de detritos colocados pelos manifestantes para interromper a via.

Na maioria das rodovias, o desbloqueio está sendo negociado entre os agentes da PRF e os manifestantes. Em alguns locais, a saída dos manifestantes ocorre de forma pacífica. A PRF do Rio Grande do Sul informou, nesta terça, que "está trabalhando para garantir a desobstrução". Na noite de segunda-feira, o Governo do RS instaurou um gabinete de crise para a situação. A Brigada Militar dá suporte à ação.

Em Porto Alegre, em razão do medo de desabastecimento e de aumento de preços, houve aumento da procura por combustíveis desde segunda-feira e já há postos sem gasolina ou limitando a litragem para cada abastecimento.