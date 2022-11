BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Manifestantes bolsonaristas fazem protesto na manhã desta terça (1) na rodovia MG-010, que liga Belo Horizonte ao BH Airport, em Confins, na região metropolitana da capital. O aeroporto é o principal do estado.

A PM está no local. Em postagem nas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou ter colocado as forças de segurança do estado para remover manifestantes que estejam atrapalhando o fluxo de pessoas e mercadorias.

O bloqueio no trecho, que fica próximo à Cidade Administrativa, a sede do governo do estado, é parcial, conforme a PM. A assessoria do BH Airport pede a passageiros que utilizem aplicativos de mobilidade para traçar a melhor rota de acesso ao terminal.