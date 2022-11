FOLHAPRESS - Em Roraima, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) disse cumprir a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e, no começo da manhã, não havia pontos de bloqueio por manifestantes bolsonaristas, como os que existiam no anel viário em Boa Vista e em dois pontos da BR-174, em Rorainópolis.

No fim da manhã desta terça, um novo bloqueio surgiu no km 715 da BR-174, em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A PRF afirmou que se dirigia ao local para cumprimento da decisão do STF.

Foco de manifestação em Roraima:

BR-174, km 715, Pacaraima, fronteira com Venezuela