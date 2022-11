SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias de Campinas e região estão bloqueadas pelo segundo dia consecutivo, nesta terça-feira (1º), de acordo com as concessionárias que administram as vias. São contabilizados diversos pontos de bloqueios.

Os manifestantes fizeram barricadas e colocaram fogos em pneus e outros objetos para impedir o fluxo de veículos. Não foi registrado nenhum ferido. Em alguns pontos, veículos do transporte coletivo são liberados para trafegar no acostamento ou em apenas uma faixa liberada.

As vias que estão bloqueadas são: Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas (SP-330) nos Kms 99 e 104; Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba (SP); Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira; Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Artur Nogueira; Rodovia Cap. Bardoíno (SP-008), em Socorro; Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia; e Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.