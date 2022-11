PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Para que os erros do passado não se repitam, Mikael ganhou um alerta. Depois de perder 12 quilos em três meses no Internacional, o centroavante irá para as férias sob cuidados para não recuperar o peso que o atrapalhou na Itália.

Quando chegou ao Beira-Rio, em julho, o atacante de 23 anos estava acima do peso. No Salernitana, clube que ainda é dono de seus direitos econômicos e o cedeu por empréstimo ao Colorado, ele foi motivo de bronca do presidente, Danilo Iervolino, em razão do descuido no período de férias.

"Um profissional não pode chegar a Salerno nessas condições. Estamos falando de um jogador forte, que fez coisas excelentes no Brasil. Mas talvez ele não tenha a mentalidade necessária como um verdadeiro profissional", disse o mandatário à Rádio Bussola. "Em três semanas ele engordou muito, evidentemente não tem respeito pelo seu trabalho, pelos companheiros, pela empresa que o paga e por si mesmo. É um fato muito grave", completou.

No Inter, o ex-jogador do Sport admitiu que errou no curto período em que atuou na Europa. Foram menos de dez jogos por lá e o retorno com ares de reconstrução.

"Fico tranquilo, pois sei que algumas coisas não posso controlar. Realmente não me afetou. É a opinião do presidente, tenho que respeitar. Eu sei o que realmente aconteceu e o que eu passei. Minha consciência está limpa. Claro, cometi alguns erros, mas sei que fiz muita coisa boa nesse período", disse.

"Meu histórico na parte física era mais [preocupante] quando estava de férias, pois tinha uma mentalidade diferente e, às vezes, aconteceram alguns erros. Mas, durante a competição, meu peso sempre esteve regular. Infelizmente acabei passando por isso na Salernitana. Estava voltando de férias e sei que eu errei", completou.

Mikael perdeu peso rapidamente no Inter. Atualmente ele está totalmente em forma. Mas agora falta espaço no time. Depois de atuar apenas por 10 minutos, pela Sul-Americana, contra o Melgar, ele sofreu entorse no tornozelo durante treinamento e não está disponível para o jogo contra o América-MG, nesta quarta-feira (2), pelo Brasileirão.

Hoje o titular do time no comando de ataque é Alemão e o reserva imediato é Braian Romero.

Ainda que possa atuar por mais alguns minutos neste ano, a grande expectativa aponta para 2023. No início do ano, Mikael deve receber as oportunidades que tanto busca no Campeonato Gaúcho. Mas para isso precisará controlar seu peso durante as férias e contará com indicações da comissão técnica vermelha, como sequências de exercícios e orientações de alimentação.

O vínculo de Mikael com o Colorado vai até julho do ano que vem. Caso queira permanecer com ele, o clube precisará exercer a opção de compra definida em contrato.

Segundo apurou a reportagem, a direção do Internacional não descarta a contratação de outro centroavante para a próxima temporada. Porém, quer dar espaço para que o jovem Lucca, do time sub-20, possa se desenvolver junto ao time principal.