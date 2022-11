RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A situação dos estoques nos supermercados do estado do Rio de Janeiro é "regular", disse nesta terça-feira (1°) a Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro).

A exceção é a dos produtos de hortifrúti, em "episódios pontuais", segundo a entidade.

A associação afirma que monitora o quadro de abastecimento do setor.