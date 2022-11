SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma equipe de reportagem formada pelo repórter Stevão Limana e o operador de câmera Lucas Fernandes, da NDTV Record TV, de Blumenau (SC), foi hostilizada por manifestantes pró-presidente Jair Bolsonaro (PL) em bloqueio na BR-470.

A agressão foi gravada quando dos profissionais de imprensa faziam entra ao vivo na edição desta terça-feira (1º) do programa Tribuna do Povo.

"Não filma [...] Apaga o vídeo aí, apaga tudo agora!", grita um dos golpistas. "Acabou a tua reportagem [...] nós vamos quebrar a câmera", continua.

Stêvão tentou acalmar os manifestantes, que continuaram a atacar os profissionais. "Eu sou um jornalista, estudei 5 anos para isso. A informação é isso", disse o repórter.

Na sequência, um dos manifestantes afirmam que "a Globo é um lixo". Com a resposta de Stêvão indicando que é da Record, a agressão verbal continua. "Vocês estão tudo aparelhados!".

Responsável pelo jornalismo do Grupo ND, o Diretor de Conteúdo Luis Meneghim repudiou a postura dos manifestantes contra o repórter e destacou a importância da liberdade de imprensa no acesso aos locais onde estão os fatos.

"Este tipo de atitude depõe contra o próprio movimento, a imprensa não pode ser acuada", disse em nota divulgada no site da emissora.