José Cruz/Agência Brasil - Dinheiro, Real Moeda brasileira

O Brasil possui a marca de 68,39 milhões de pessoas inadimplentes. Pelo 9º mês consecutivo o número de pessoas que estão com o nome sujo cresceu. O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente chega a R$ 4.324,42, tendo o segmento de Bancos e Cartões concentrando a maior parcela das dívidas, com 29,45%. Os dados são do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, da Serasa. A soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões, um valor equivalente ao PIB do Estado da Bahia.

Com a proposta de reverter esse quadro, começa nesta terça-feira (01), o Feirão Serasa Limpa Nome com Pix. São 267 empresas que participam da ação. O evento oferece a possibilidade de limpar o nome em 24 horas e descontos que chegam a 99% nas renegociações de dívidas.

Para conter o novo recorde de inadimplência, começa hoje o maior Feirão Serasa Limpa Nome já realizado no país. Com negociações disponíveis nos canais digitais da Serasa até 5 de dezembro, o Feirão 2022 traz um conjunto de novidades, como a possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação em até 24h e descontos que chegam a 99%.

São mais de 260 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que oferecem mais de 200 milhões de ofertas com descontos especiais em dívidas atrasadas ou negativadas que podem ser negociadas em até três minutos.

Algumas empresas participantes oferecem o pagamento via Pix e a baixa da negativação em até 24 horas. Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096







