SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito bolsonarista de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), confraternizou com manifestantes golpistas na Rodovia Castello Branco, no interior de São Paulo.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Manga chega em foco de protestos e é aplaudido e tem seu nome gritado pelos presentes. O prefeito diz que uma das vias está liberada para a passagem de veículos e elogia a manifestação, que diz ser ordeira, organizada e pacífica.

A esposa do prefeito, Sirlange Manga (PL), é segunda suplente do senador eleito Marcos Pontes (PL), ex-ministro da Ciência de Jair Bolsonaro (PL).

Desde domingo (30), após a derrota de Bolsonaro (PL), apoiadores do atual presidente têm feito manifestações de cunho golpista. Até a noite desta segunda, foram mais de 300 bloqueios em estradas de 25 estados e no DF.

"Primeiramente, temos que garantir que todas as pessoas que estão aqui tenham segurança e também aqueles que vêm transitar. E aqui em Sorocaba está acontecendo de forma ordeira, organizada, pacífica. Vim pessoalmente aqui acompanhar o que está acontecendo", afirma Manga, no vídeo.

"Os carros estão passando, e isso mostra o respeito daqueles que estão manifestando com aqueles que não estão, aqueles que precisam ir para o trabalho, para o hospital. Muito obrigado pelo carinho com que me receberam, mas acima de tudo pelo respeito que estão tendo com Polícia Militar, Civil, e com todos aqueles que estão aqui para trazer segurança para vocês e para os que estão transitando", diz.

Ele também fez uma oração e comemorou o fato de não haver bebida alcoólica no local. Manga é o responsável pelas políticas contra as drogas da Frente Nacional de Prefeitos e recentemente anunciou uma "guerra" contra a Marcha da Maconha, como mostrou a Folha de S.Paulo.

Entre as medidas estão pedidos de liminares contra a realização da marcha. Em nota, os organizadores da Marcha da Maconha destacaram que a manifestação é um direito garantido pelo artigo 5º, inciso 26, da Constituição Federal.