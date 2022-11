SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apelo de grupos bolsonaristas no Telegram após o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (1º), é pela manutenção dos protestos nas ruas.

"Não abandonemos as ruas. Ao contrário, continuemos firme, pois penso que nas entrelinhas desse discurso possa haver algo", logo disse um apoiador.

"Em nenhum momento, ele falou que não é para manifestar. Esse é o sinal que ele nos deu", disse outro. "O recado ele deu: manifestação pacífica sem trancar as passagens."

Em pronunciamento após dois dias de silêncio, Jair Bolsonaro (PL) disse que "atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral" e que "as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas". Ele condenou, no entanto, "métodos da esquerda", como cerceamento do direito de ir e vir.

"Preste atenção! Não parem as manifestações! Precisamos de 72 horas para que as Forças Armadas façam intervenção federal!", diz outro usuário.

Desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bolsonaristas organizam barricadas, sendo parte relevante em grupos de Telegram. Apesar de alguns bloqueios ordenados nesta terça pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), vários grupos permanecem ativos com convocações golpistas.