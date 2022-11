CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - De acordo com a PRF/PR, (Polícia Rodoviária Federal no Paraná), até as 18h desta terça-feira (1º) havia 19 pontos de bloqueio em rodovias federais que cortam o estado, sendo 11 deles com vias totalmente paralisadas.

Desde a manhã, foram ao menos 80 pontos liberados. Em algumas cidades, como Medianeira, Cascavel e Marechal Cândido Rondon, houve participação das forças de choque, inclusive com uso de gás lacrimogêneo, para desobstruir as estradas.

Já nas rodovias estaduais, eram 43 pontos de bloqueio ainda ativos também às 18h, de acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária. Desde a manhã, 27 foram liberados. a PM não informou se houve confrontos.

Em Santa Catarina, até às 18h, eram 32 pontos de bloqueios nas rodovias do estado, sendo 21 deles com as pistas totalmente interditadas. Nos demais pontos, só caminhões não estão autorizados a passar. A PM diz que todos os desbloqueios estão sendo feitos por meio de negociação e que até agora não precisou usar a força em nenhum deles.

